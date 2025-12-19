In der deutschen Fußball-Bundesliga geht am Wochenende die 15. und letzte Runde im Kalenderjahr 2025 über die Bühne.

Das Spitzenspiel steigt Samstagabend (ab 17:30 Uhr LIVE auf Sky Sport Bundesliga HD!) in Leipzig zwischen dem Ligazweiten RB und dem -Vierten Bayer Leverkusen. In Stuttgart treffen davor (ab 15:15 Uhr LIVE auf Sky Sport Bundesliga 2!) mit dem VfB und der TSG Hoffenheim zwei Liganachbarn aufeinander, die den Top vier auf den Fersen sind. Den Jahreskehraus bestreiten am Sonntag (17.30) Heidenheim und Tabellenführer Bayern München.

Beim deutschen Rekordmeister ist Konrad Laimer bereits in der kurzen, dreiwöchigen Weihnachtspause. Der Salzburger fehlt wegen einer Gelb-Sperre in Heidenheim. Der FC Bayern hat in der Tabelle komfortable neun Zähler Vorsprung auf Leipzig, das seinerseits mit dem ÖFB-Trio Christoph Baumgartner, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald gegen Leverkusen einen Drei-Punkte-Vorsprung gegenüber der Werkself verteidigt. „Das wird ein absolutes Topspiel. Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die gerne nach vorne spielen. Wir wollen uns von den Fans gut verabschieden“, meinte RB-Coach Ole Werner, der erster Bayern-Verfolger bleiben möchte.

Leverkusen vor Leipzig-Duell mit Personalsorgen

Ein Fragezeichen steht bei Leverkusen hinter Alejandro Grimaldo, der zuletzt gegen den 1. FC Köln aufgrund muskulärer Probleme gefehlt hatte. „Er hat nicht viel trainiert diese Woche. Wir haben Hoffnung“, sagte Kasper Hjulmand. Der frühere Real-Star Lucas Vázquez, der erst fünf Einsätze aufweist und seit Anfang Oktober ausfällt, werde „vielleicht“ wieder im Kader stehen.

Beim Afrika-Cup gefordert sind derweil Edmond Tapsoba (Burkina Faso), Ibrahim Maza (Algerien), Eliesse Ben Seghir (Marokko) und Christian Kofane (Kamerun), der immerhin erst nach dem Spiel in Leipzig zum Nationalteam reisen wird. Defensivspezialist Jarell Quansah fehlt gelbgesperrt, dazu wird Flügelspieler Ernest Poku ausfallen. Für den genesenen argentinischen Weltmeister Exequiel Palacios kommt die Partie zu früh. Auch Axel Tape und Ezequiel Fernández sind wohl noch keine Kandidaten für die Startelf.

„Wir haben eine super Woche hinter uns. Wir haben eine super Mannschaft und einen guten Kader“, sagte Hjulmand trotz der vielen Ausfälle. Im Duell um die Königsklasse mit Leipzig seien „die drei Punkte wichtig“, die Tabelle dagegen sei noch „nicht das Wichtigste. Sie ist im Mai wichtig“.

Ilzer sieht „Spiel auf Augenhöhe“ gegen Stuttgart

Christian Ilzers Hoffenheim gastiert indes in Stuttgart, die beiden Clubs liegen sowohl tabellarisch als auch geografisch nah beieinander: Der Liga-Fünfte TSG hat zum Sechsten nur eine 85 km lange Anreise. „Es ist ein würdiger Abschluss vor der Spielpause. Dass wir sagen können, gegen den VfB Stuttgart ein Spiel auf Augenhöhe zu haben, zeigt schon, wie weit wir gekommen sind“, sagte Coach Ilzer nach einem starken Herbst. Siege der Hoffenheimer in dem Derby waren zuletzt aber rar gesät, in den letzten elf Duellen gab es nur zwei Erfolge, aber auch nur drei Niederlagen.

