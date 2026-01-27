Die neue Ära in der Formel 1 hat am Montag in Barcelona offiziell begonnen. Sieben der elf Teams sind am ersten Tag der geschlossenen Shakedown-Woche 2026 in Spanien auf die Strecke gegangen.

Hinter verschlossenen Türen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya und ohne Medienpräsenz drehten Mercedes, Red Bull, Racing Bulls, Haas, Alpine sowie Audi und Cadillac ihre ersten Testrunden.

Die Teams dürfen an drei Tagen des fünftägigen Tests fahren, bei dem der Schwerpunkt angesichts der völlig neuen Natur der Autos und Motoren von 2026 auf Zuverlässigkeit statt auf Leistung liegt. McLaren und Ferrari hatten bereits angekündigt, dass sie am Montag nicht fahren würden, während Williams aufgrund von Verzögerungen bei ihrem 2026er-Auto überhaupt nicht an den Tests teilnimmt.

Aston Martin bestätigte unterdessen am Montag, dass der Rennstall beabsichtigt, am Donnerstag und Freitag – den letzten beiden Testtagen – zu fahren, während die Welt gespannt auf Adrian Neweys Debüt-Design für das Team wartet.

Hadjar gibt im Red Bull das Tempo vor

Obwohl es während des Tests keine Live-Zeiten gibt und die „offiziellen“ Tests vor der Saison erst mit dem ersten von zwei Tests in Bahrain am 11. Februar beginnen, hat Isack Hadjar am Montag mit dem neuen Red Bull RB22, der zum ersten Mal mit dem team-eigenen – und von Ford unterstützten – Antrieb ausgestattet ist, das Tempo vorgegeben.

Obwohl der Franzose am Nachmittag von George Russell im Mercedes überholt wurde, war er am Ende mit einer Tagesbestzeit von 1:18,159 schneller als der Brite.

„Es war überraschend produktiv“, sagte Hadjar, der von den Racing Bulls aufgestiegen ist und in diesem Jahr Teamkollege von Max Verstappen ist.

„Wir haben viel mehr Runden geschafft als erwartet. Alles lief ziemlich reibungslos. Wir hatten nur kleinere Probleme, was ziemlich beeindruckend ist, wenn man bedenkt, dass es unser erster Tag mit unserem eigenen Motor war. Es lief definitiv reibungslos.“

Mercedes-Star Russell lobt Red Bull

Russell war mit 0,5 Sekunden Rückstand Zweitschnellster, nachdem er am Nachmittag 95 Runden mit dem neuen Mercedes W17 gefahren war, von dem viele seit langem erwarten, dass er in der neuen Saison ganz vorne mitfahren wird.

„Wir sind mit unserem Tag zufrieden, aber ich bin auch von einigen anderen Teams beeindruckt“, sagte Russell. „Die Red-Bull-Antriebseinheit hat viele Runden absolviert, was angesichts der Tatsache, dass es ihr erster selbstgebauter Motor ist, bedeutet, dass sie eindeutig gute Arbeit geleistet haben.“

Gutes Zeugnis für den neuen Mercedes-Motor

Teamkollege Kimi Antonelli fuhr den W17 am Vormittag und war der erste Fahrer auf der zunächst feuchten Strecke, als um 9 Uhr Ortszeit die Ampel auf Grün schaltete. Der Italiener absolvierte 56 Runden, sodass Mercedes insgesamt 151 Runden fuhr. „Es ist eine enorme Lernerfahrung“, sagte Antonelli über die Eigenschaften der neu gestalteten F1-Autos. „Wir haben versucht, die Antriebseinheit und das Auto zu optimieren, und offensichtlich hat sich das Auto heute Nachmittag deutlich verbessert. Es ist ein ständiger Lernprozess.“

„Das Wichtigste ist, so viele Runden wie möglich zu fahren, um die Antriebseinheit und das Auto bestmöglich zu optimieren.“ Zum Motor von Mercedes für 2026, von dem viele glauben, dass er sich als der beste der Klasse erweisen wird, fügte Antonelli hinzu: „Das Team hat wirklich gute Arbeit geleistet, und die Fahrbarkeit, die ein großes Fragezeichen war, scheint bisher gut zu sein. Natürlich ist es noch früh, und deshalb werden wir durch das Fahren noch viel mehr über das Auto und die Antriebseinheit erfahren und sehen können, wo es noch Defizite gibt und wo es tatsächlich gut ist, aber bisher fühlt sich das Paket gut an.“

Alpine mit Roter Flagge, Haas als Rundenkönig

Alpine hat Aston Martin als Mercedes-Motorkunden abgelöst und belegte mit Franco Colapinto am ersten Tag den dritten Platz in der Zeitwertung. Der Argentinier absolvierte 60 Runden in seinem A526 und verursachte am Vormittag eine von drei Roten Flaggen – vermutlich aufgrund eines Sensorproblems am Auto.

Haas, das die neue Antriebseinheit von Ferrari zum ersten Mal im Test einsetzte, fuhr mit Esteban Ocon die meisten Runden aller Teams. Er legte mit dem neuen VF-26 154 Runden zurück – mehr als das Äquivalent von zwei F1-Rennen in Barcelona.

Meilenstein: Cadillac gibt F1-Debüt

Unterdessen war der Eröffnungstag ein Meilenstein für Cadillac. Der US-Rennstall war zum ersten Mal neben den 10 bestehenden F1-Teams auf der Strecke unterwegs. Valtteri Bottas feierte nach einjähriger Pause sein Comeback als Stammpilot und gab am Vormittag sein Debüt, bevor Teamkollege Sergio Perez nach der Mittagspause das Steuer übernahm. Auch der Mexikaner ist nach mehr als einem Jahr Abstinenz zurück in der Königsklasse des Motorsports.

„Es ist toll, wieder dabei zu sein!“, sagte Bottas. „Mit diesem brandneuen Team in diesem Sport ist es eine wirklich einzigartige Situation. Ich habe es wirklich genossen, wieder auf die Strecke zu kommen. Ich bin dieses Auto zum ersten Mal gefahren, daher war es einfach schön, dort zu sein. Was die Leistung angeht, kann ich natürlich noch nicht viel sagen, aber das Wichtigste ist, dass wir einige Runden gefahren sind und am Ende auch eine etwas längere Fahrt absolvieren konnten. Das sind also die ersten Schritte, um Fehler zu beheben und alles besser zum Laufen zu bringen.“

Schwieriger Start für Audis F1-Projekt

Audi ist zwar kein komplett neues Team, hat aber über den Winter das Sauber-Team komplett unter seinem eigenen Namen neu aufgestellt, sodass am Montag das erste F1-Auto und der erste F1-Motor des deutschen Herstellers ihr Debüt auf der Rennstrecke feierten.

Allerdings gab es einige Anlaufschwierigkeiten für den titan- und rotfarbenen R26, sodass Gabriel Bortoleto auf 28 Runden beschränkt war.

Audi-Teamchef Jonathan Wheatley sagte: „Wir hatten ein technisches Problem mit dem Auto, haben es entdeckt und beschlossen, das Auto auf der Strecke abzuschalten. Wir haben dieses Jahr viele Testfahrten und wollten die Probleme wirklich verstehen, deshalb haben wir das sorgfältig analysiert. Wir bereiten das Auto gerade vor und werden sehen, wie die Wetterbedingungen morgen sind, um zu entscheiden, ob wir fahren werden.“

Für die nächsten drei Tage wird leichter Regen auf der Rennstrecke vorhergesagt, sodass die Teams nun ihre Wetterradare genau beobachten werden, bevor sie entscheiden, wann sie das nächste Mal fahren.

