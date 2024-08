Schwimmerin Ledecky holt historische Goldmedaille

Die US-Amerikanerin Katie Ledecky hat sich mit ihrer neunten Goldmedaille einen weiteren Eintrag in die Olympia-Geschichtsbücher gesichert.

Die 27-jährige Kraul-Langdistanzkoryphäe gewann am Samstag in Paris auch über 800 m und ist mit neun Olympiasiegen, vier Silber- und einer Bronzemedaille die neue Nummer drei in der ewigen Bestenliste von Sommerspielen. Vor ihr liegen nur noch ihr Landsmann und Schwimmkollege Michael Phelps (23-3-2) und Turnerin Larissa Latynina (9-5-4).

Ledecky hat seit ihrer bereits goldenen Olympia-Premiere 2012 als damals 15-Jährige auch schon die Rekordzahl von 21 WM-Titel gesammelt. Sie hält außerdem die Weltrekorde über 800 und 1.500 m jeweils auf der Kurz- und Langbahn. In Paris gewann sie bereits die 1.500 m haushoch, über 400 m schnappte sie sich Bronze. Über die 800 m behauptete sie sich in 8:11,04 Minuten deutlich vor der Australierin Ariarne Titmus.

Ihre bereites dritte Einzel-Goldene in Paris sicherte sich Jungstar Summer McIntosh. Die erst 17-jährige Kanadierin triumphierte über 200 m Lagen in neuem Olympiarekord von 2:06,56 Minuten.

