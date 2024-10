Seahawks verlieren auch gegen 49ers

Die Seattle Seahawks leisten sich nach starkem Saisonstart in der US-Footballliga NFL nun eine Niederlagenserie.

Das Team um Quarterback Geno Smith verlor das Divisionsduell gegen die San Francisco 49ers mit 24:36 und kassierte die dritte Pleite in Serie. Die beiden Rivalen liegen nun mit einer Bilanz von jeweils drei Siegen und drei Niederlagen in der NFC West gleichauf an der Spitze.

49ers-Quarterback Brock Purdy gelangen drei Touchdownpässe, insgesamt schaffte er 255 Passing Yards. Matchwinner für San Francisco war Tight End George Kittle mit gleich zwei Touchdowns in der zweiten Halbzeit. Seattle kam nach einem Rückstand von 20 Punkten zu Beginn der zweiten Hälfte nochmal heran, doch eine Interception von Smith stoppte die Aufholjagd Mitte des Schlussviertels.

(SID) / Bild: Imago