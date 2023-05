Seattle erzwingt gegen Dallas siebentes Spiel

Die Seattle Kraken haben in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL ein entscheidendes siebentes Playoff-Spiel erzwungen. Am Samstag (Ortszeit) gewann Seattle mit 6:3 gegen die Dallas Stars, verhinderte damit ein vorzeitiges Saisonende und glich in der „best of seven“-Serie auf 3:3 aus. Die entscheidende Partie wird am Montag (Ortszeit) in Dallas stattfinden.

Mit zwei frühen Toren im Mitteldrittel hatten sich die Gastgeber auf 4:1 abgesetzt. Jordan Eberle, Seattles bester Torschütze in den Playoffs, traf zweimal und bereitete ein weiteres Tor vor. Eine Minute vor Spielende sorgte er mit einem Treffer ins leere Tor für die Entscheidung.

NHL-Ergebnis vom Samstag – Playoff, 2. Runde („best of seven“):

Western Conference:

Seattle Kraken – Dallas Stars 6:3. Stand in Serie: 3:3.

(APA)

Artikelbild: Imago