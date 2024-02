Ofner bleibt auf Südamerika-Tournee weiter ohne Sieg

Sebastian Ofner kommt bei seiner laufenden, sechs Turniere umfassenden Serie nicht in Schwung.

Österreichs derzeit bester Tennis-Spieler unterlag am Montag in der ersten Runde des ATP-500-Sandplatzturniers in Rio de Janeiro dem Spanier Jaume Munar klar in zwei Sätzen mit 3:6 und 1:6. Der in Brasilien als Nummer 8 gesetzte Steirer hatte zuletzt auch in Cordoba und Buenos Aires (sowie zuvor auch bei den Australian Open) Erstrunden-Niederlagen erlitten.

Nächste Station kommende Woche in Acapulco

Für Ofner geht es kommende Woche in Mexiko weiter. In Acapulco wird nun wieder auf Hartplatz gespielt, danach hat der Schützling von Wolfgang Thiem die Masters-1000-Events in Indian Wells und Miami eingeplant.

(APA) / Bild: Imago