Sebastian Ofner gegen Felix Auger-Aliassime im Achtelfinale des ATP 500 Turniers in Tokio morgen live & exklusiv bei Sky

Nach dem Auftakterfolg gegen den Australier Christopher O´Connell trifft Österreichs Nummer Eins Sebastian Ofner im Achtelfinale des ATP 500 Turniers in Tokio auf Felix Auger-Aliassime. Im ersten Aufeinandertreffen mit der kanadischen Nummer 17 der Welt will Ofner mit einem Überraschungserfolg in die Runde der letzten Acht einziehen. Ob dem Steirer ein Sieg gelingt, ist im zweiten Spiel nach 04:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Tennis zu sehen.

Sky berichtet live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky 2023 auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt das Grand Slam Turnier in Wimbledon live & exklusiv.

Bild: Imago