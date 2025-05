Sebastian Ofner gegen Francisco Cerúndolo am Montag live & exklusiv bei Sky

Sebastian Ofner gegen Francisco Cerúndolo morgen im dritten Match nach 11:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Sebastian Ofner war auch von der Nummer 16 der Welt nicht zu stoppen und spielt morgen in Rom um das Achtelfinale des ATP 1000 Turniers. Nach dem Dreisatzsieg gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe wartet in der dritten Runde ein Argentinier auf den Steirer. Das Match gegen den an Nummer 17 gesetzten Francisco Cerúndolo ist im dritten Spiel nach 11:00 Uhr live & exklusiv bei Sky Sport Austria 1 zu sehen. Labinot Spahiu kommentiert die Partie.

Bild: Imago