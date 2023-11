Sebastian Ofner in Sofia gegen Ukrainer Satschko

Seit Montagmittag kennt auch Sebastian Ofner seinen Erstrunden-Gegner beim ATP250-Tennis-Turnier in Sofia.

Österreichs Nummer eins trifft nach Zulosung der Qualifikanten auf den Ukrainer Witalij Satschko. Der 166. im ATP-Ranking war zuletzt Anfang Oktober in Bratislava Gegner von Dominic Thiem, der sich dort in zwei Sätzen durchgesetzt hat. Der als Nummer sieben gesetzte Ofner hat einmal gegen Satschko gespielt und 2022 in der zweiten Kitzbühel-Quali-Runde 6:4,6:4 gewonnen.

