Sebastian Ofner kennt seinen Gegner in Halle

Sebastian Ofner trifft zum Auftakt seines zweiten Turniers in der Rasen-Saison in Halle erstmals auf den Chinesen Zhang Zhizhen. Rein vom Ranking her ist ein ausgeglichenes Duell zu erwarten: Ofner ist 52., Zhang 44. im aktuellen ATP-Ranking. Der Sieger trifft im Achtelfinale des mit 2,41 Mio. Euro dotierten ATP-500-Turniers entweder auf den als Nummer 3 gesetzten Russen Daniil Medwedew oder den Portugiesen Nuno Borges.

Beim stark besetzten Rasen-Turnier ist die neue Nummer eins der Welt, Jannik Sinner, topgesetzt. Alexander Zverev (ATP-4.) ist Nummer zwei. Am Start sind gleich fünf Top-Ten-Spieler.

(APA)/Bild: Imago