Sechs Ausschlüsse! Austria führt Europas „Platzverweis-Tabelle“ an

Fragwürdige Tabellenführung für ein Team der ADMIRAL Bundesliga im internationalen Vergleich: Der FK Austria Wien führt das Platzverweis-Ranking von Europas Top-Ten-Ligen alleine an.

Mit insgesamt sechs Platzverweisen in Form von Roten oder Gelb-Roten Karten ist das Team aus Wien-Favoriten europaweite Spitze, was die bisherigen Ausschlüsse in der laufenden Ligasaison betrifft. Überhaupt gibt es international nur acht weitere Teams, die über vier Platzverweise hinnehmen mussten. Verfolgerduo des Liga-Achten sind zwei Teams aus Portugal: Famalicao und Arouca stellen die einzigen weiteren Teams dar, die zumindest fünf Ausschlüsse verzeichnen.

Mit bislang zwei Roten Karten ist FAK-Verteidiger Marvin Martin zudem Leader der ligainternen „Sünderkartei“, auch Lucas Galvao musste bereits mit zweimal Gelb-Rot vom Platz. Die weiteren Ausschlüsse gehen aufs Konto von Matthias Braunöder und James Holland.

VIDEO: Braunöder-Rot im Derby gegen Rapid

Die „Ausschluss-Tabelle“ der europäischen Topligen

Team Liga Ausschlüsse

FK Austria Wien ADMIRAL Bundesliga 6 FC Famalicão Primeira Liga 5 FC Arouca Primeira Liga 5 CF Getafe La Liga 4 AC Milan Serie A 4 Darmstadt 98 Bundesliga 4 FC Cádiz La Liga 4 Liverpool FC Premier League 4 GD Chaves Primeira Liga 4

Auch FAK-Trainerteam fasste bereits Strafen aus

Auch darüber hinaus haderte die Austria mit weiteren Strafen: Aleksandar Jukic flog beim Conference-League-Quali-Aus gegen Legia Warschau mit Rot vom Platz. Nach dem Wiener Derby wurde zudem Coach Michael Wimmer wegen „Verletzung des Fair-Play-Gedankens“ für ein Spiel gesperrt, ebenso musste Co-Trainer Ahmet Koc ein Spiel als Folge einer „Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung“ auslassen.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.