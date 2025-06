Sechs Testspiele: Austria Wien gibt Sommerfahrplan bekannt

Austria Wien hat den Plan für die Sommervorbereitung bekannt gegeben. Trainingsstart für die Truppe von Trainer Stephan Helm ist der 23. Juni, insgesamt bestreiten die Veilchen in der Vorbereitung auf die neue Saison sechs Testspiele.

Die ersten beiden Partien warten auf die Austria am 28. Juni im burgenländischen Kobersdorf. Dort geht es gegen den ASKÖ Kobersdorf (II. Liga Mitte, 5. Leistungsstufe) und den Mattersburger SV (Burgenlandliga, 4. Leistungsstufe). Gespielt wird jeweils 60 Minuten.

Kurz darauf beziehen die Violetten ihr Trainingslager in Bad Tazmannsdorf vom 30. Juni bis 5. Juli. Zum Abschluss des Trainingslagers steht ein Testspiel gegen den tschechischen Klub Bohemians Prag in Bernstein an.

Es folgen weitere Testspiele gegen den Floridsdorfer AC (9. Juli in Unterstinkenbrunn) und SC/ESV Parndorf (12. Juli in Parndorf). Ein Duell mit einem prominenten Gegner findet zur Saisoneröffnung am 18. Juli in der Generali Arena statt. Der Gegner für dieses Duell steht noch nicht fest.

Pflichtspielstart am 24. Juli

Ernst wird es für die Austria dann Ende Juli: Am Donnerstag, den 24. Juli steigt das Hinspiel in der 2. Qualifikationsrunde der UEFA Conference League. Das Rückspiel findet dann eine Woche später statt.

Zwischen beiden Europacup-Duellen ist die Austria in der ersten Runde des ÖFB-Cups gefordert.

Bild: GEPA