Sechs Testspiele: Sturm Graz veröffentlicht Vorbereitungsplan

Bei Meister Sturm Graz rollt ab dem 23. Juni wieder der Ball auf dem Trainingsgelände in Messendorf. Das geht aus dem Sommerfahrplan der „Blackies“ hervor.

Bereits drei Tage vor offiziellem Trainingsstart werden Teile der Mannschaft zu medizinischen Untersuchungen und Leistungstests gebeten. Darunter etwa die Rekonvaleszenten Niklas Geyrhofer und Seedy Jatta. Am 26. Juni präsentieren sich die Spieler am Family Day den Fans.

Insgesamt sechs Testspiele für Sturm

Das erste Testspiel bestreitet das Team von Trainer Jürgen Säumel fünf Tage nach offiziellem Trainingsstart am 28. Juni gegen Regionalligist FC Gleisdorf (17 Uhr). Eine Woche später folgt der nächste Test gegen den slowenischen Erstligisten NS Mura am 5. Juli (17 Uhr).

Anschließend beziehen die Grazer vom 7. bis 12. Juli ihr Trainingslager im steirischen Irdning. Dort stehen am 9. und 12. Juli zwei weitere Testspiele auf dem Programm. Gegner und Zeit standen bei Bekanntgabe des Vorbereitungsplans noch nicht fest.

Am 19. Juli steigt dann die offizielle Saisoneröffnung beim SK Sturm mit einem Testspiel in der Merkur Arena gegen einen noch nicht fixierten Gegner (19 Uhr). Zuvor bestreiten die Grazer am selben Tag um 11 Uhr noch einen Test gegen Zweitliga-Absteiger ASK Voitsberg.

Bild: GEPA