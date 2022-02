„Sehr herausfordernd“: Kilde und Shiffrin müssen Kontakt in Peking einschränken

Nach der Schilderung über die ersten Eindrücke zur neuen Abfahrt ist Aleksander Aamodt Kilde am Donnerstag im Zielraum der Olympiastrecke zu seiner Freundin Mikaela Shiffrin befragt worden. Normalerweise sind die beiden Skistars ja nicht gemeinsam auf Tour, bei den Winterspielen freilich ist das anders. Viel Nähe sei dennoch nicht möglich, auch wenn das viele glauben würden. Die meiste Kommunikation laufe wie sonst auch über Facetime und Telefon, erklärte der Norweger.

„Du siehst sie, aber darfst sie nicht wirklich berühren oder mit ihr viel zusammen sein. Aber es ist schön, sie um sich zu haben, aber es ist sehr herausfordernd“, sagte Kilde und bezog sich auf die Corona-Maßnahmen. „Man muss wirklich vorsichtig sein, die Konsequenzen wären zu groß, wenn man Covid bekommt.“ Gemeinsame Abendessen gehen sich im Olympischen Dorf aber aus („Das genießen wir“), allerdings sind da auch Plastik-Trennwände dazwischen. Das ist es dann auch schon an eben nicht ganz so trauter Zweisamkeit gewesen. Ansonsten werden via Video Ski-Erfahrungen ausgetauscht.

Von den guten Bedingungen in China sei er sehr überrascht, nachdem was man im Vorfeld alles gehört hatte, erzählte Kilde. „Ich bin echt glücklich, hier zu sein. Schnee und Skifahren sind super.“ Seine schlechteste Erfahrung so weit? „Ein bisschen wenig Wasser beim Duschen, der Druck ist zu niedrig.“

