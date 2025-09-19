„Sehr stabil und flexibel“: Kompany lobt Laimer

Den FC Bayern plagen auf der linken Abwehrseite derzeit Verletzungssorgen. Vincent Kompany blickt dennoch entspannt auf die kommenden Aufgaben.

„Wer auch immer morgen spielt, ich werde von der Mannschaft kein Prozent weniger erwarten“, sagte der Belgier vor dem Bundesliga-Spiel bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr auf Sky Sport – sei mit Sky Stream live dabei) und ergänzte: „Ich habe Vertrauen in alle Spieler.“

Derzeit klafft beim deutschen Rekordmeister auf der linken Abwehrseite eine Lücke. Neben den Langzeitverletzten Alphonso Davies und Hiroki Ito fallen bei den Bayern zurzeit Stammspieler Josip Stanisic, der sich beim 3:1 gegen den FC Chelsea am Mittwoch eine „Teilverletzung des Innenbands“ zugezogen hatte, und Raphael Guerreiro (Bauchmuskelverletzung) aus.

Stanisic könnte nach der kommenden Länderspielpause Mitte Oktober zurückkehren, verriet Kompany am Freitag. Demnach dürfte der kroatische Nationalspieler die Partien in Hoffenheim, gegen Werder Bremen (26. September), beim Paphos FC (30. September) und bei Eintracht Frankfurt (4. Oktober) verpassen. Guerreiro ist laut Kompany spätestens am kommenden Wochenende wieder dabei, auch gegen Hoffenheim könnte der Portugiese aber bereist wieder im Kader stehen.

Kompany lässt Defensivbesetzung offen

Die Ausfälle seien demnach nur „kurzfristig“ schade, sagte Kompany: „Da müssen wir das wieder lösen mit den Jungs, die wir haben.“ Die Defensivbesetzung gegen Hoffenheim ließ der 39-Jährige noch offen. Er wolle „einfach schauen, wie die Jungs durchgekommen sind und was vom letzten Spiel noch in den Beinen geblieben ist“, sagte Kompany. Für Stanisic war gegen Chelsea Sacha Boey eingewechselt worden, Konrad Laimer verteidigte im Anschluss auf der ungewohnten linken Seite.

Der ÖFB-Legionär bekam von seinem Trainer am Freitag ein Sonderlob. „Konni ist schon seit langer Zeit für uns sehr stabil und auch sehr flexibel, er hat links und rechts immer seine Leistung gebracht“, betonte Kompany: „Aber natürlich gehört eine ganze Mannschaft dazu“. Seine Spieler hätten es angesichts von sechs Siegen aus sechs Pflichtspielen zuletzt „hervorragend gemacht“, lobte Kompany. Man werde das Spiel in Hoffenheim deswegen aber „nicht anders angehen als Chelsea“.

