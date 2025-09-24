Seidl fehlt Blau-Weiß noch länger

Der FC Blau-Weiß Linz hat am Mittwoch ein Verletzungsupdate zu Simon Seidl veröffentlicht.

Der 23-jährige Offensivspieler bekam im Heimspiel gegen den GAK (3:0) vor zwei Wochen einen Schlag aufs Knie und fehlte deswegen bereits am Sonntag beim Linzer Derby. Nach umfangreichen ärztlichen Untersuchungen wurde eine Verletzung des Außenbandes im Knie diagnostiziert. Der zweifache Saisontorschütze befindet sich bereits im Aufbautraining, wird aber vorerst nicht einsatzfähig sein.

Seidl am vergangenen Sonntag im Sky-Interview

Artikelbild: GEPA