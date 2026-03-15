Seidl-Goldtor! Rapid schlägt Salzburg erneut

Rapid hat innerhalb von acht Tagen den zweiten 1:0-Sieg in Folge gegen Red Bull Salzburg eingefahren.

Matthias Seidl sorgte am Sonntag mit einem abgefälschten Freistoß (69.) für das Goldtor in Wals-Siezenheim, wodurch Grün-Weiß nun in der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga ganz oben mitmischt. Die „Bullen“, die einen Punkt hinter Rapid zurückfielen, agierten nach Rot für Joane Gadou ab der 67. Minute in Unterzahl und warten seit vier Pflichtspielen auf einen Torerfolg.

Die Partie vor knapp 10.000 Fans – etwa 1.500 davon im Lager von Rapid – begann mit guten Chancen auf beiden Seiten. Zunächst prüfte Nikolaus Wurmbrand Salzburg-Goalie Alexander Schlager (2.), dann brachte Karim Konate den Ball an Rapid-Schlussmann Niklas Hedl vorbei, doch Nenad Cvetkovic rettete vor der Linie (4.).

Die Salzburger erarbeiteten sich in der Folge eine Feldüberlegenheit, agierten aber bei weitem nicht so dominant wie bei der Niederlage gegen Rapid in der Vorwoche. Zu einer Top-Gelegenheit reichte es dennoch – Konates Versuch wurde zunächst von Cvetkovic vor der Linie geklärt, der zweite Versuch des Stürmers landete in den Armen von Hedl (26.). Die Gäste hatten vor der Pause nur noch ein wegen Handspiels aberkanntes Tor von Jakob Schöller zu bieten (39.), wurden aber nach dem Seitenwechsel deutlich aktiver.

Rapid steigerte sich in zweiter Hälfte

Der für den verletzten Lukas Grgic eingetauschte Petter Nosa Dahl traf aus kurzer Distanz das Außennetz (56.), Andreas Weimann köpfelte an die Außenstange (58.) und Wurmbrand scheiterte an Schlager (60.). Wenig später folgten jene beiden Szenen, die das Spiel entscheiden sollten: Dahl lief allein Richtung Salzburg-Tor und wurde von Joane Gadou zu Fall gebracht, weshalb der Salzburg-Verteidiger die Rote Karte sah. Den dafür verhängten Freistoß an der Strafraumgrenze führte Seidl aus, der Ball wurde von Konate unhaltbar für Schlager ins Tor abgefälscht.

Salzburg versuchte in Unterzahl vergeblich, noch den Ausgleich zu schaffen. Die beste Chance vergab Frans Krätzig, der den Ball in der 93. Minute aus wenigen Metern über die Latte jagte. Am Ende blieb es beim ersten Sieg der Grün-Weißen in Wals-Siezenheim seit August 2015 und beim zweiten 1:0 von Rapid gegen Salzburg binnen acht Tagen. Diesmal war der Erfolg aber nicht unverdient.