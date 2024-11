Seidl vor Bruder-Duell gegen Rapid: „Sie wollen sich revanchieren“

Simon Seidl von Blau-Weiß Linz war am Montag bei „DAB | Der Audiobeweis“ zu Gast. Der 22-Jährige äußerte sich u.a. über das bevorstehende Bundesliga-Duell beim SK Rapid am Sonntag (ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass).

Dabei kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen den Brüdern Simon und Matthias Seidl. Letzterer will sich mit Rapid für das 0:3 (VIDEO-Highlights) aus der ersten Saison-Begegnung revanchieren.

DAB | Der Audiobeweis #243 mit Simon Seidl

„Gewarnt sind sie sicher. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie uns eine Revanche geben wollen und richtig Gas geben werden“, sagte Simon Seidl im Sky-Podcast und fügte an: „Wir müssen aufpassen. Wir müssen von Anfang an richtig hart in die Zweikämpfe gehen. Und einfach schauen, dass wir unser Spiel auf den Platz bringen. Dann haben wir auch wieder gute Chancen. Aber in Hütteldorf ist es nie einfach, dass man gewinnt.“

Tatar: Rapid „klarer Favorit“

Sky-Experte Alfred Tatar meinte indes, dass es im neuerlichen Match zwischen dem SK Rapid und Blau-Weiß Linz anders hergehen könnte als im ersten Spiel: „Wenn wir den bisherigen Saisonverlauf verfolgen, dann stellen wir fest, dass Rapid auswärts um einiges weniger Punkte holt. Während man zuhause in sieben Spielen sechs Siege und ein Unentschieden geholt hat. Also die zeigen zwei Gesichter.“ Daher sei Rapid der „klare Favorit.“

