Seidl vs. Zulj: Die Spielmacher im Ankick-Vergleich

Am heutigen Sonntag treffen der SK Rapid und der LASK im Topspiel der zwölften Runde der ADMIRAL Bundesliga aufeinander (ab 16:30 live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass). Beide Teams bieten mit Matthias Seidl und Robert Zulj einen starken Spielmacher, der im direkten Duell zur entscheidenden Figur werden könnte.

Bei Ankick – Der Sky Sport Austria Fußball Manager sind beide Offensivakteure aktuell in den Top Ten zu finden. Robert Zulj thront vor der zwölften Bundesliga-Runde an der Spitze der Ankick-Wertung: Insgesamt 3.441 Punkte hat der 31-Jährige vor dem Duell in Wien Hütteldorf gesammelt.

Seidl steht dem nicht viel nach, der 22-Jährige hält nach seinen ersten elf Spielen in der ADMIRAL Bundesliga bereits bei 2.917 Punkten und steht damit auf Rang zehn. Noch dazu dürfte der LASK Seidl durchaus liegen: Im Auftaktspiel der aktuellen Spielzeit erzielte der Rapidler das Führungstor für die Hütteldorfer gegen die Linzer.

Matthias Seidl erzielt das Eröffnungstor gegen den LASK

Zulj ist in der laufenden Saison wohl die absolute Stütze in der Offensive der Linzer. Von 14 Ligatoren, die das Team von Trainer Thomas Sageder in den ersten elf Runden erzielen konnte, gehen fünf auf das Konto des LASK-Kapitäns. Damit reiht sich der 31-Jährige gemeinsam mit Salzburgs Karim Konate, Hartbergs Maximilian Entrup und Wolfsbergs Mohamed Bamba auf Platz zwei der aktuellen Torschützenliste ein. Zusätzlich verbuchte Zulj drei Assists. Der Kapitän stand in allen elf Bundesliga-Runden in der Startelf der Linzer.

Auch Seidl ist für sie Offensive des SK Rapid essenziell. In seiner Bundesliga-Premierensaison kommt der junge Mittelfeldspieler bereits auf drei Tore und drei Vorlagen und kam in allen elf Spielen der Hütteldorfer zum Einsatz – zehnmal davon in der Startelf.

Zulj überragt – Seidl als Rapid-Hoffnungsträger

Beim Blick auf die sechs verschiedenen relevanten Ankick-Kategorien im Sky Player Index (Basis, Offense, Teamplay, Defense, Fairplay und Duels) zeigt sich, dass LASK-Kapitän in vielen Bereichen aktuell die Nase vorne hat. Sowohl bei den Basiswerten als auch in der Offensive, der Defensive und den Duellen hat Zulj aktuell mehr Punkte gesammelt als Seidl.

3441 Robert Zulj Position Mittelfeld Verein LASK

Besonders bei den Offensiv-Werten besteht ein großer Unterschied. Dieser resultiert zu einem großen Teil aus den beiden Treffern, die Zulj mehr auf seinem Konto hat als sein Rapid-Gegenspieler.

In zwei Kategorien ist allerdings Seidl vorne: Teamplay und Fairplay. Im Bereich „Teamplay“ bringt vor allem die geringere Fehlpass-Quote dem Rapidler hier den Vorteil über Zulj.

2917 Matthias Seidl Position Mittelfeld Verein SK Rapid

Auch im Fairplay-Vergleich schneidet Seidl besser ab als der LASK-Kapitän. Das liegt unter anderem daran, dass der Rapidler deutlich weniger Fouls begeht als sein Kontrahent. Allerdings hat Seidl auch eine Gelbe Karte weniger in der laufenden Saison kassiert (2) als Zulj (3).

Klar ist, dass beide Akteure essenziell in der Offensive ihrer Mannschaften sind. Während Seidl und Rapid versuchen wollen, gegen den LASK die Negativserie bei Liga-Heimspielen zu stoppen, sind die Linzer nach der bitteren Pleite bei Union Saint-Gilloise darum bemüht, ihren guten Lauf in der Liga fortzusetzen. Wer das Duell der Spielmacher am Ende für sich entscheidet, seht ihr am Sonntag live und exklusiv bei Sky Sport Austria.

Bilder: GEPA