Seltener Meilenstein: Philadelphia holt erneut NFL-Division-Titel

Großer Erfolg für die Philadelphia Eagles in der nordamerikanischen NFL: Der Super-Bowl-Sieger aus dem Jahr 2024 gewann am Samstag (Ortszeit) bei den Washington Commanders mit 29:18 und sicherte sich damit als erstes Football-Team seit 2004 zum zweiten Mal in Folge den Divisionstitel der NFC East.

Nach ausgeglichenem Beginn übernahmen die Eagles in der zweiten Hälfte zunehmend das Kommando. Durch einen Touchdown-Pass von Quarterback Jalen Hurts auf Tight End Dallas Goedert gingen die Gäste erstmals mit 14:10 in Führung. Der starke Running Back Saquon Barkley baute den Vorsprung mit einem 12-Yard-Lauf aus und sah im vierten Viertel, wie sein Team vorentscheidend auf 29:11 davonzog.

„Das ist schwer zu erreichen“, sagte Trainer Nick Sirianni – erstmals seit 2004 gewann ein Team die NFC East in aufeinanderfolgenden Saisons: „Wir werden das feiern. Und dann haben wir noch viele weitere Ziele vor Augen.“

Bears gleichen gegen Packers spät aus

Spannender war es bei einer anderen Partie: Nach langem Rückstand haben die Chicago Bears gegen die Green Bay Packers erst Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit ausgeglichen und das Spiel in der Overtime dann in einen 22:16-Erfolg gedreht. Mit zwei weiteren Siegen ist den Bears der Sieg in der NFC North nicht mehr zu nehmen.

Im windigen Soldier Field in Chicago war es Green Bays Ersatz-Quarterback Malik Willis, der sich in der Verlängerung einen entscheidenden Ballverlust leistete. Chicago eroberte den Ball und brachte ihn nach vier Spielzügen in der Endzone unter. Österreichs NFL-Export Bernhard Raimann ist mit den Indianapolis Colts in der Nacht auf Dienstag gegen die San Francisco 49ers gefordert.

Nichts mit den Playoffs wird es in diesem Jahr für den Vorjahres-Halbfinalisten Washington, der bei einer Bilanz von 4:11 Siegen steht. Ersatz-Quarterback Marcus Mariota musste in der zweiten Halbzeit verletzt vom Feld. Mit Josh Johnson als Spielmacher lief nicht mehr viel zusammen. Auch Offensive Tackle Coleman musste im vierten Viertel mit einer Schienbeinverletzung in die Kabine und kam nicht zurück. Zudem kam es kurz vor Ende zu einer Rangelei, die zu drei Platzverweisen führte.

(APA/SID).

Beitragsbild: Imago.