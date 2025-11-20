Semmering-Rennen: Sämtliche Formalitäten geklärt

Der Durchführung der Alpinski-Weltcup-Rennen der Frauen zwischen Weihnachten und Neujahr am Semmering steht nichts im Wege. Laut Aussendung wurden „sämtliche Formalitäten final geklärt“.

Involviert in die Durchführung sind der Österreichische Skiverband, der WSV Semmering, das Land Niederösterreich und die Semmering-Hirschenkogel Bergbahnen GmbH. Am Hirschenkogel findet am 27. Dezember ein Riesentorlauf statt (10.00/13.00 Uhr), tags darauf folgt der Nachtslalom (14.15/17.45).

Zu diesem Datum wurden bisher alternierend Weltcup-Rennen in Lienz und am Semmering veranstaltet. Da der Osttiroler Skiort nicht mehr im Weltcup-Kalender aufscheint, kommt Niederösterreich zum zweiten Mal in Folge zum Zug. Damit werden genau 30 Jahre nach den ersten Weltcup-Rennen am Semmering dort wieder welche stattfinden.

(APA) Foto: GEPA