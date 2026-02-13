Senat 3 bestätigt: Sturm II spielt wieder in Gleisdorf

Der Senat 3 hat die Stadionzulassung für Gleisdorf erneut erteilt, sodass die Meisterschaftsspiele von SK Sturm Graz II ab sofort wieder im Solarstadion ausgetragen werden können. Die Zulassung war im vergangenen Oktober wegen unzureichender Spielfeldqualität entzogen worden.

Das erste Meisterschaftsspiel im Solarstadion Gleisdorf nach der Wiederzulassung findet am Samstag, den 21. Februar 2026, um 14:30 Uhr statt, wenn SK Sturm Graz II auf den FC Liefering trifft.

(Red./Bundesliga)/Beitragsbild: GEPA