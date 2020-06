Sendeplätze: Hier seht ihr die 27. Runde der tipico Bundesliga live und exklusiv

via

via Sky Sport Austria

Am Dienstag und Mittwoch steht in der Tipico Bundesliga die 27. Runde auf dem Programm. Mit Sky X kannst du alle Spiele einzeln und in der Konferenz bequem streamen – ohne lange Vertragsbindung.

In der Qualifikationsgruppe treffen im Kampf um den Klassenerhalt der SKN St. Pölten und der SV Mattersburg (live auf Sky Sport 12 HD) im direkten Duell aufeinander. Die Admira trifft zuhause auf den SCR Altach (live auf Sky Sport 13 HD) und die Austria empfängt im Abendspiel die WSG Tirol (ab 20:25 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 HD).

Am Mittwoch gibt es ab 17:30 Uhr zwei interessante Paarungen im Kampf um die Europacup-Plätze zu sehen. Hartberg emüfängt Rapid (live auf Sky Sport 12 HD) und der Wolfsberger AC muss gegen Tabellenführer Salzburg (live auf Sky Sport 13 HD) ran. Im Abendspiel empfängt der bisher in der Meistergruppe sieglose LASK den SK Sturm Graz (ab 20:25 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 HD)

Die 27. Runde der Tipico Bundesliga live bei Sky:

Dienstag, 16. Juni 2020

17:30 Uhr:

spusu SKN St. Pölten – SV Mattersburg, live & exklusiv auf Sky Sport 12 HD

FC Flyeralarm Admira – CASHPOINT SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport 13 HD

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 HD



20:25 Uhr:

FK Austria Wien – WSG Swarovski Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 HD

Moderation: Jörg Künne

Sky Experten: Toni Pfeffer & Marc Janko

Mittwoch, 17. Juni 2020

17:30 Uhr

TSV Prolactal Hartberg – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport 12 HD

RZ Pellets WAC – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport 13 HD

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 HD

20:25 Uhr

LASK – SK Puntigamer Sturm Graz, live auf Sky Sport Austria 1 HD

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Hans Krankl & Alfred Tatar

Video-Highlights und Stimmen gibt es nach den Spielen auf skysportaustria.at.

Wie empfange ich Sky Sport 12-14?

Sat- und Kabel-Empfang, wenn Q- oder Sky+- Receiver : 232 – 234 (direkt an Sport 11 HD angestückelt). Die neuen Sender werden automatisch gefunden.

: 232 – 234 (direkt an Sport 11 HD angestückelt). Die neuen Sender werden automatisch gefunden. Sky Go und Sky Q App: 232 – 234 (= wie bei Q/Sky+).

232 – 234 (= wie bei Q/Sky+). Sky X / Sky X App : 222 – 224 (direkt an Sport 11 HD angestückelt).

: 222 – 224 (direkt an Sport 11 HD angestückelt). Sky Ticket: Sender erscheinen automatisch, direkt an Sport 11 HD angestückelt.

Sender erscheinen automatisch, direkt an Sport 11 HD angestückelt. CI+ : Programmplatz und Reihung je Endgerät unterschiedlich, Suchlauf erforderlich.

: Programmplatz und Reihung je Endgerät unterschiedlich, Suchlauf erforderlich. Magenta : 752 – 754 (direkt an Sport 11 HD angestückelt); werden automatisch gefunden

: 752 – 754 (direkt an Sport 11 HD angestückelt); werden automatisch gefunden LIWEST : 389 – 391 (direkt an Sport 11 HD angestückelt); auf den meisten Endgeräten Suchlauf erforderlich.

: 389 – 391 (direkt an Sport 11 HD angestückelt); auf den meisten Endgeräten Suchlauf erforderlich. A1 Telekom: HD: 727 – 729 (SD: 777 – 779). NICHT an Sport 11 SD/HD angestückelt! werden automatisch gefunden.

Bild: GEPA