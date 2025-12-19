Sensation in Gröden! Zabystran gewinnt Super-G vor Odermatt

Der Super-G in Gröden endet mit einer Sensation: Mit Startnummer 29 fängt Jan Zabystran den bis dahin Führenden Marco Odermatt ab und feiert den ersten Sieg für Tschechien im Herren-Weltcup.

Odermatt belegt mit 22 Hundertstel Rückstand nach seinem gestrigen Abfahrtssieg damit „nur“ den zweiten Platz. 15 Hundertstelsekunden hinter dem Schweizer Super-G-Weltmeister klassiert sich der Italiener Giovanni Franzoni bei seiner Podestpremiere als Dritter. Die Österreicher waren nur in Nebenrollen unterwegs.: Als Siebter verpasst Österreichs bester Starter Daniel Hemetsberger die Top drei (+0,46).

Mit knapp über 70 Hundertstel Rückstand belegen Vincent Kriechmayr und Raphael Hasser die Plätze neun und zehn. Auch Marco Schwarz (13.) klassierte sich unter den Top-15 des engen Rennens. Vincent Wieser belegte Platz 22, für Lukas Feurstein (41.) und Stefan Babinsky (46.) reichte es zu keinen Weltcuppunkten. Für einen Schreckmoment sorgte der gestrige Zweite Franjo von Allmen, der bei einer gefährlichen Passage zu Sturz kam. Kurz danach gab der Schweizer Speed-Spezialist bereits Entwarnung.

Wieder griff der „Gröden-Effekt“ der hervorkommenden Sonne. „Jeder, der diese Chance nutzt, hat es irgendwo verdient. Gratulation an Jan, aber klar fuchst es einen“, sagte Odermatt. „Um dreiviertel 12 fährt man komplett im Dunkeln und eine halbe Stunde später komplett im Licht.“ Er hatte mit einer Brachialfahrt am Limit lange die Führung vor dem italienischen Podest-Debütanten Giovanni Franzoni (+0,37 Sek.) und dem Franzosen Nils Allegre (+0,44) innegehabt. Zabystran überwältigt: War noch nie in Führung Doch dann kam Zabystran, der im Chile-Trainingscamp bereits mächtig aufgezeigt hatte. Er trat im Anschluss völlig überwältigt vor die Mikrofone: „Ich hatte noch nie das grüne Licht (des Führenden), ich bin noch nie im Sessel des Führenden gesessen. Es ist völlig verrückt“, strahlte Zabystran. Während Zabystran auf den Spuren seiner Landsfrau Ester Ledecka wandelte, machten sich die Gröden-Verantwortlichen mit Feuereifer – erfolgreich – auf die Suche nach einer tschechischen Fahne für die Siegerehrung. Franzoni widmete seinen ersten Podestplatz seinem im Training in Chile tödlich verunglückten Teamkollegen Matteo Franzoso. „Wir gingen als Team durch harte Zeiten. Ich weiß, er wäre stolz auf mich.“ Nach Eichberger: Nächster ÖSV-Abfahrer mit Knieblessur wohl länger out „Den Jan kenne ich schon ein Zeiterl, er ist ein gewaltiger Skifahrer, das wundert mich gar nicht“, sagte Hemetsberger über den Sieger. Der Oberösterreicher schwang erstmals im Olympia-Winter zufrieden ab, musste dann aber zuschauen, wie es Platz um Platz nach hinten ging. „Eine Gröden-Eigenart. Die Jungs bringen eine super Leistung, aber langsamer ist es nicht geworden.“ Er habe sich am Limit heruntergetastet, ein Innenskifehler am Ende der Ciaslat-Wiese sorgte für eine kurze Schrecksekunde. Mit einem Griff in den Schnee rettete er sich spektakulär. „Bei mir zählt, dass ich wieder halbwegs bei der Musik dabei bin.“ Letztlich riss aber eine drei Super-G-Rennen andauernde österreichische Podestserie. Kriechmayr kostete eine zu direkte Linienwahl einen möglichen weiteren Podestplatz. „Bei den Kamelbuckeln habe ich einen Fehler gemacht. Die anderen nicht. Ist so. Es war ein dummer Fehler, der mir schon zum zweiten Mal in meiner Karriere an dieser Stelle passiert ist“, sagte Kriechmayr. Er hoffte vor der klassischen Saslong-Abfahrt am Samstag (11.45 Uhr) auf einen Lerneffekt.

(Red./APA.)

Beitragsbild: GEPA.