„Sensationelle Leistung“: Thiem hofft nach Davis-Cup-Erfolg auf Aufschwung

Dominic Thiem hofft nach dem Einzug von Österreichs Männer-Equipe ins Finalturnier des Davis Cups auf einen Aufschwung in Tennis-Österreich.

„Das war eine sensationelle Leistung. Das ist extrem wichtig für das ganze österreichische Tennis. Das Finalturnier wird wieder einige Leute vor den Fernseher locken, die sonst nicht so tennisinteressiert sind. Das ist immens wichtig“, sagte der ehemalige Topspieler am Montag bei der Sendung Sport & Talk auf ServusTV.

Erst zum fünften Mal ist Österreich in der offenen Ära im Viertelfinale vertreten, letztmals war das 2012 der Fall. Das Finalturnier findet im November in Bologna statt, die Auslosung erfolgt am Mittwoch. Die Österreicher bezwangen Ungarn am vergangenen Wochenende, angeführt von Jurij Rodionov, auswärts mit 3:2.

(APA) / Bild: GEPA