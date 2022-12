Serie-A-Klub vor Verpflichtung von mexikanischer Goalie-Ikone Ochoa

Der mexikanische Tormann Guillermo Ochoa steht vor einem Wechsel zu US Salernitana. Der berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.

Demnach verlässt der 37-Jährige seinen aktuellen Verein CF America nach Vertragsende zum 31.12. ablösefrei in Richtung Italien. Der 135-fache Teamspieler Mexikos soll bei Salernitana einen Vertrag bis Sommer unterzeichnen.

Ochoa ist für seine spektakulären Paraden bei Fußball-Weltmeisterschaften bekannt. Im November bestritt er mit Mexiko seine fünfte WM. In Europa spielte Ochoa für AC Ajaccio in Frankreich, FC Malaga und FC Granada in Spanien sowie für Standard Lüttich in Belgien.

Serie A side Salernitana are set to sign Mexican goalkeeper Guillermo Ochoa on a free transfer. 🚨🇲🇽 @SkySport @DiMarzio #transfers Contract will be valid until June 2023. pic.twitter.com/ZBG5Thtdff — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2022

(Red.)

Bild: Imago