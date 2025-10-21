Serie A mit Negativrekord

Zehn Spiele, elf Treffer – die italienischen Erstligaprofis haben am vergangenen Wochenende in der Serie A für einen historischen Negativrekord gesorgt.

Seit die Liga zur Saison 2004/05 auf 20 Teams aufgestockt wurde, fielen nie weniger Treffer als nun am 7. Spieltag der laufenden Spielzeit. Die bisherige Negativmarke lag bei 13 Treffern. So wenige Tore waren an insgesamt vier Spieltagen seit 2004 gefallen, zuletzt am 2. Spieltag der Saison 2022/23.

Wie damals endeten auch jetzt gleich vier Partien 0:0, das torreichste Spiel des Wochenendes war der 2:1-Sieg der AC Mailand gegen die AC Florenz am Sonntag. Zwar gab es in Italien in den Spielzeiten 1968/69 und 1979/80 zwei Spieltage, an denen jeweils nur sechs Tore fielen, damals allerdings gehörten der Serie A nur 16 Mannschaften an.

Der Negativrekord der Bundesliga liegt wie nun auch in Italien bei elf Treffern, so wenige Tore fielen in Deutschlands höchster Liga sowohl am 26. Spieltag der Saison 1989/90 als auch am 20. Spieltag der Saison 1998/99. Allerdings verteilten sich die Treffer nur auf 18 Mannschaften und damit neun Spiele.

(SID) / Bild: Imago