Serie A schlägt Malago als italienischen Fußball-Verbandschef vor

Die Serie A hat mit Giovanni Malago den Chef des Organisationskomitees der Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo als Präsidenten des italienischen Fußballverbands (FIGC) vorgeschlagen. Laut Liga-Boss Ezio Simonelli hätten sich 18 der 20 Vereine der Serie A für Malago als Nachfolger von Gabriele Gravina an der Spitze der FIGC ausgesprochen. Gravina war Anfang des Monats ebenso wie Trainer Gennaro Gattuso und Sportchef Gianluigi Buffon nach der dritten verpassten WM-Qualifikation in Serie zurückgetreten.

„Der Ball liegt nun bei Malago. Er muss seine Recherchen durchführen, seine Kandidatur offiziell bekannt geben und sein Programm für die Präsidentschaft vorstellen“, sagte Simonelli nach einem Treffen der Klubs in Mailand. Malago werde sich „in den kommenden Tagen“ mit Vertretern der Erstligavereine treffen, um seine Vorschläge für die Serie A zu besprechen, fügte Simonelli hinzu. Die Wahl eines neuen FIGC-Präsidenten ist für den 22. Juni angesetzt.

Malago braucht auch Zustimmung aus Amateurbereich

Allein die Unterstützung der Profis wird hierbei allerdings nicht reichen. Die Vereine der Serie A stellen bei der Wahl nur 18 Prozent der Stimmen. Im Vergleich deutlich weniger als die 34 Prozent der italienischen Amateurfußballverbände. Malago war von 2013 bis 2025 Präsident des nationalen italienischen Komitees (CONI). Er ist seit 2019 Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Für die Winterspiele in Norditalien war er Präsident des Organisationskomitees.

Zu den Aufgaben des neuen Präsidenten des italienischen Fußballverbandes gehört neben der Findung des neuen Nationaltrainers das Vorantreiben von Reformen. Auch die Infrastruktur muss mit Blick auf die Co-Gastgeberrolle bei der EM 2032 verbessert werden. UEFA-Chef Aleksander Ceferin hatte Italien zuletzt angezählt und den Zustand der Stadien als einen „der schlechtesten in Europa“ bezeichnet.

(SID) / Bild: Imago