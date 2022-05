Serienmeister SKN St. Pölten erreicht Frauen-Cupfinale

Seriensieger SKN St. Pölten steht zum achten Mal in Folge im Finale des österreichischen Fußball-Cups der Frauen. Die Niederösterreicherinnen setzten sich am Sonntagvormittag im Halbfinale bei der SPG Altach/Vorderland in Vorarlberg souverän mit 6:1 (4:0) durch. Kommende Woche können sie auch den Meistertitel fixieren.

Den Finalgegner im Cup ermitteln der SV Horn und die in der Liga hinter St. Pölten zweitplatzierten Frauen von Sturm Graz am 26. Mai. Das Finale steigt am 4. Juni in Amstetten.

(APA) / Bild: GEPA