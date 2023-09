Sesko über Haaland-Vergleiche: „Vielleicht habe ich einige Eigenschaften, in denen ich besser bin“

Benjamin Sesko und Erling Haaland: Beide Stürmer schafften von Red Bull Salzburg den Sprung in eine europäische Top-Liga. Am Mittwoch, 4. Oktober treten die beiden Angreifer nun in der Champions League mit ihren Klubs RB Leipzig und Manchester City gegeneinander an (ab 20 Uhr live bei Sky – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass).

Vor dem Duell sprach Sesko bei „transfermarkt.at“ über Stürmer-Star Haaland. Ein Vergleich zwischen Manchester Citys Stürmerstar Erling Haaland und RB Leipzigs Angreifer Benjamin Sesko bietet sich auch an. Der Leipziger bewundert den norwegischen Stürmer. „Sie vergleichen mich mit jemandem, der einer der besten Spieler der Welt ist“, sagte der 20-jährige Slowene. „Das Einzige, was uns einigermaßen vergleichbar macht, ist die Größe. Aber wir haben einen ganz anderen Spielstil. Ich mag ihn als Spieler, aber ich vergleiche mich nicht gern mit irgendjemandem. Ich möchte einfach ich selbst sein.“

„Vielleicht habe ich einige Eigenschaften, in denen ich besser bin“

Sesko meint weiter: „Wenn man sich die Ergebnisse und die Statistiken anschaut, dann muss man sagen, dass er einer der Besten ist. Vielleicht habe ich einige Eigenschaften, in denen ich besser bin. Aber darüber reden wir hauptsächlich unter Teamkollegen im Training, und im Allgemeinen haben wir einen ganz anderen Spielstil.“

Bild: Imago