Sesko-Wechsel laut Transferexperte weiter ein Thema

Benjamin Sesko von Red Bull Salzburg ist in England heiß begehrt. Der Angreifer steht laut Transferexperte Fabrizio Romano mit dem FC Chelsea und Manchester United in Kontakt.

Demnach haben sich die Blues letzte Woche mit dem Berater des Slowenen getroffen, um über einen möglichen Transfer zu sprechen. Manchester United hatte sogar schon zwei Treffen mit der Entourage des 19-Jährigen. Ein dritter Klub soll ebenfalls um die Dienste des Mittelstürmers buhlen.

Salzburg hofft indes auf einen Verbleib des 1,95m großen Offensiv-Juwels. Eine Entscheidung über die Zukunft Seskos soll es in den nächsten Tagen geben.

Excl: Chelsea had meeting with the agent of Benjamin Šeško last week. Manchester United had more than one direct meeting – and there’s also another club in the race. ⚠️🇸🇰 #Sesko

The decision is up to the player in the next days, as RB Salzburg hope to keep him for one more year. pic.twitter.com/2Bwq2Sd9mm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2022