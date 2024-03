Sheffield gegen Arsenal: Die Premier League HEUTE LIVE auf Sky

Sheffield und Arsenal komplettieren am Montagabend den 27. Spieltag der Premier League. Die Gunners sind zu Gast beim Schlusslicht, mit einem Sieg kann die Elf von Mikel Arteta am FC Liverpool und an Manchester City dranbleiben. Diese Partie ist zusätzlich in UHD/HDR verfügbar.

Der 27. Spieltag der Premier League live bei Sky:

Montag:

16:00 Uhr: Box2Box – Dein Rückblick live auf Sky Sport Premier League



20:50 Uhr: Sheffield United – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Bild: Imago