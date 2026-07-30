Sheffield United will City-Profi zurückholen

Kalvin Phillips soll laut Daily Mail für diese Saison erneut auf Leihbasis zu Sheffield United wechseln.

Phillips war seit seinem Wechsel zu Manchester City vor vier Jahren bereits dreimal auf Leihbasis bei anderen Vereinen im Einsatz.

Der 30-Jährige war in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison auf Leihbasis bei Sheffield United, kam dort jedoch nur zu drei Einsätzen für die „Blades“.

Phillips war im Sommer 2022 für 49 Millionen Euro von Leeds United zu City gewechselt. Unter Star-Trainer Pep Guardiola gelang dem 31-fachen englischen Nationalspieler allerdings nie der wirkliche Durchbruch. Der aktuelle Vertrag ist noch bis 2028 gültig.