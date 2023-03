via

via Sky Sport Austria

Die Britin Fallon Sherrock hat als erste Frau im Darts bei einem Event des Weltverbandes (PDC) einen Neun-Darter geschafft.

Ein Neun-Darter bezeichnet das perfekte Spiel, bei dem die Punktezahl von 501 mit der Minimalanzahl von neun Pfeilen auf null gestellt wird. Der 28-jährigen Sherrock gelang dies am Samstag in Deutschland in Hildesheim. Bei der WM 2020 hatte die Engländerin als erste Frau Siege gegen Männer eingefahren, u.a. gegen den Wiener Mensur Suljovic.

(APA) / Bild: Imago