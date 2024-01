„Alles okay“: Shiffrin entwarnt nach schwerem Sturz in Cortina

Schock um den US-amerikanischen Ski-Star Mikaela Shiffrin. Die aktuell Führende im Gesamtweltcup kam bei der Abfahrt in Cortina d’Ampezzo in einer Kurve zu Fall und krachte in das Fangnetz.

Shiffrin konnte die Unfallstelle zunächst nicht selbst verlassen und war auf erste Hilfe angewiesen. Nach der Erstversorgung humpelte die 28-Jährige von der Piste. Auf TV-Bildern war zu sehen, dass Shiffrin ihr linkes Bein nicht belasten konnte.

Kurz darauf wurde die US-Amerikanerin per Rettungshubschrauber abtransportiert und ins Tal gebracht. Der US-amerikanische Ski-Verband veröffentlichte später einen WhatsApp-Screenshot von Shiffrin an ihre Teamkolleginnen. „Es ist alles okay“, schrieb die Weltcup-Gesamtführende darin. Genaue Informationen zu ihrem Gesundheitszustand liegen aktuell aber nicht vor.

Das Rennen wurde von mehreren schweren Stürzen überschattet, den Sieg holte die Österreicherin Stephanie Venier.

(Red./APA) / Bild: GEPA