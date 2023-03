Shiffrin führt im Soldeu-Slalom – Haaser auf Platz acht

via

Mikaela Shiffrin geht im letzten Rennen der Ski-Weltcup-Saison auf ihren 14 Saisonsieg los. Die US-Amerikanerin nimmt aus dem ersten Durchgang des Riesentorlaufs in Soldeu 0,62 Sek. Vorsprung auf die Kanadierin Valerie Grenier und 0,63 auf die Italienerin Marta Bassino mit. Beste Österreicherin war die seit der WM verletzte Ricarda Haaser als Achte (+1,20), die sich für das Kehraus fit zurückmeldete.

In der Nacht hatte es in Andorra geschneit, die Pistenverhältnisse waren weich, Kugelgewinnerin Shiffrin nutzte die Nummer 1 optimal aus. Allerdings ließ der Untergrund auch mit Nummern nach zehn noch starke Fahrten zu, wie beispielsweise die Polin Maryna Gasienica-Daniel (4./+0,65) bewies. Gewinnt Shiffrin, holt sie sich die Riesentorlauf-Bestmarke, derzeit liegt sie ex aequo mit der Schweizerin Vreni Schneider mit 20 Erfolgen voran.

Die ihre Karriere beendende Französin Tessa Worley war vorerst Siebente (+1,05). Die weiteren Österreicherinnen waren weit abgeschlagen: Auf 15 lag Franziska Gritsch (+1,93), auf 18 Stephanie Brunner (+2,38), auf 19 Katharina Liensberger (+2,97), Julia Scheib schied aus. Der zweite Durchgang ist für 12.00 Uhr angesetzt.

