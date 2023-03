Shiffrin in Aare auf Rekordkurs

via

via Sky Sport Austria

Skirennläuferin Mikaela Shiffrin liegt beim Riesenslalom in Aare auf Rekordkurs. Die US-Amerikanerin geht bei der Jagd nach ihrem 86. Weltcup-Sieg als Führende in den zweiten Durchgang.

Shiffrin liegt vor dem Finale (13.00 Uhr) in Schweden 0,58 Sekunden vor der Kanadierin Valerie Grenier. Dritte ist die Österreicherin Franziska Gritsch (+0,93).

Shiffrin hält aktuell bei 85 Erfolgen im Weltcup. Die Bestmarke hält der große Schwede Ingemar Stenmark mit 86 Siegen. „Ich freue mich für sie. Es ist wirklich verdient“, sagte Stenmark der Nachrichtenagentur AFP in Erwartung der Egalisierung des Rekordes, den er 1989 aufgestellt hatte. Shiffrin werde „als Erste 100 Rennen gewinnen und noch mehr, wenn sie gesund bleibt“, betonte der 66-Jährige.

Shiffrin war „sehr zufrieden mit dem Lauf, es fühlt sich einfach gut an, auf der Piste zu sein“. Im Finale wolle sie „mit derselben Einstellung noch einmal gutes und aggressives Skifahren zeigen“.

Mit dem 20. Weltcup-Sieg im Riesenslalom würde die Weltmeisterin in dieser Disziplin mit Rekordhalterin Vreni Schneider (Schweiz) gleichziehen. Außerdem steht sie vor dem Gewinn der kleinen Kristallkugel.

Für Shiffrin, die am Montag ihren 28. Geburtstag feiert, würde sich beim 245. Start im Weltcup ein Kreis schließen: In Aare hatte sie am 20. Dezember 2012 ihren ersten Sieg geholt.

Österreichs Frauen sind seit über drei Jahren und zwei Monaten ohne Weltcup-Podestplatzierung im Riesentorlauf. Die bisher letzte hat Katharina Liensberger im Dezember 2019 in Lienz geschafft. Die Vorarlbergerin verpasste am Freitag mit 4,12 Sekunden Rückstand die Entscheidung der besten 30 überdeutlich. Zweitbeste Österreicherin nach Gritsch war Julia Scheib als 17. nach 40 Läuferinnen.

1. Mikaela Shiffrin (USA) 55,16 2. Valerie Grenier (CAN) 55,74 +0,58 3. Franziska Gritsch (AUT) 56,09 +0,93 4. Federica Brignone (ITA) 56,20 +1,04 5. Maryna Gasienica-Daniel (POL) 56,24 +1,08 6. Sara Hector (SWE) 56,29 +1,13 7. Thea Louise Stjernesund (NOR) 56,32 +1,16 8. Wendy Holdener (SUI) 56,61 +1,45 9. Tessa Worley (FRA) 56,68 +1,52 10. Petra Vlhova (SVK) 56,76 +1,60 11. Estelle Alphand (SWE) 56,79 +1,63 12. Marta Bassino (ITA) 56,89 +1,73 13. Coralie Frasse Sombet (FRA) 57,02 +1,86 14. Ana Bucik (SLO) 57,04 +1,88 15. Nina O’Brien (USA) 57,17 +2,01 weiter: 17. Julia Scheib (AUT) 57,30 +2,14 20. Stephanie Brunner (AUT) 57,42 +2,26 21. Ramona Siebenhofer (AUT) 57,52 +2,36 22. Elisabeth Kappaurer (AUT) 57,56 +2,40 29. Katharina Truppe (AUT) 58,07 +2,91 37. Nina Astner (AUT) 58,62 +3,46 45. Katharina Liensberger (AUT) 59,28 +4,12

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Elisa Mörzinger (AUT), Lara Gut-Behrami (SUI), Mina Fürst Holtmann (NOR), Maria Therese Tviberg (NOR)

