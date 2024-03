Shiffrin lässt Start in Aare weiter offen

Ob Mikaela Shiffrin an diesem Wochenende in Aare in Comeback im Ski-Weltcup geben wird, ist noch offen.

Vor allem ein Antreten der US-Amerikanerin im Riesentorlauf am Samstag ist fraglich. Das teilte Shiffrins Team am Montag mit. Ein Start im Slalom am Sonntag sei aber nach wie vor realistisch, hieß es.

Shiffrin hatte sich bei einem Sturz Ende Jänner in Cortina d’Ampezzo eine Innenbandverletzung im linken Knie zugezogen. In ihrer Abwesenheit übernahm die Schweizerin Lara Gut-Behrami die Gesamtweltcup-Führung. Aktuell liegt Gut-Behrami 385 Punkte vor Shiffrin und 326 vor der zweitplatzierten Italienerin Federica Brignone. Insgesamt stehen noch sechs Rennen auf dem Programm.

(APA) / Artikelbild: GEPA