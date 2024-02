Neuer Klub für Ex-WAC-Angreifer Weissman

Angreifer Shon Weissman wechselt vom FC Granada in die Serie A zum Tabellenletzten US Salernitana. Der ehemalige Torjäger des Wolfsberger AC schließt sich seinem neuen Verein per Leihe bis Sommer an.

Der Israeli absolvierte für Granada in dieser Saison nur sechs Pflichtspiele (ein Tor). Weissman stand Anfang Jänner schon kurz vor einem Wechsel zum französischen Zweitligisten Burgos. Der Transfer scheiterte aber an Protesten der Fans.

Beim WAC erzielte er von 2019 bis 2020 in 40 Pflichtspielen 37 Treffer und war im Sommer 2020 für vier Millionen Euro zu Real Valladolid gewechselt.

