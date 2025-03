Showdown im Parc des Princes: PSG empfängt Liverpool im Achtelfinale

Heute kommt es in der UEFA Champions League zu einem echten Top-Duell: Paris Saint-Germain trifft im Achtelfinal-Hinspiel auf den FC Liverpool (ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass). Beide Teams zählen zu den Titelfavoriten und wollen sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel an der Anfield Road sichern.

Paris Saint-Germain geht mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Unter Trainer Luis Enrique präsentiert sich das Team zuletzt spielstark und offensiv brandgefährlich – das zeigen auch die Zahlen: PSG hat die letzten zehn Pflichtspiele allesamt gewonnen und dabei 40 Tore erzielt. Ein Schlüsselspieler in dieser Erfolgsserie ist Ousmane Dembélé. Der französische Flügelspieler rückte zuletzt häufig in die Rolle des Mittelstürmers im Pariser Dreiersturm – und das mit großem Erfolg: Mit zehn Treffern im Kalenderjahr 2025 ist er der torgefährlichste Spieler in den Top-5-Ligen Europas.

Liverpool braucht sich aber keineswegs verstecken. Die Reds führen die Premier-League-Tabelle souverän mit 11 Punkten Vorsprung auf Arsenal an und steuern auf ihren 20. Meistertitel in England zu. Überragender Akteur der Saison ist Mohamed Salah, der Woche für Woche neue Rekorde aufstellt. Mit beeindruckenden 51 Toren in 38 Pflichtspielen ist er das Herzstück der Liverpooler Offensive – PSG wird eine Lösung finden müssen, um ihn zu stoppen.

Letztes Duell in Liverpoolers Titel-Saison

In der Gruppenphase der Saison 2018/19 trafen beide Teams zuletzt aufeinander. Liverpool gewann das Hinspiel an der Anfield Road mit 3:2, während PSG im Rückspiel mit einem 2:1-Erfolg im Parc des Princes die Oberhand behielt.

Damals legte Liverpool mit dem späteren Finaleinzug und dem Titelgewinn den Grundstein für eine goldene Ära, während PSG früh ausschied.

Paris Saint-Germain – FC Liverpool – die Highlights der Saison 2018/19 im Video

Foto: Imago