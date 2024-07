Showdown in zweiter Runde: Nadal übersteht Olympia-Auftakt

Die zweite Runde des olympischen Tennis-Turniers der Männer hat ihren großen Showdown.

Rafael Nadal besiegte am Sonntag in seinem Auftakt-Einzel in Paris den Ungarn Marton Fucsovics 6:1,4:6,6:4 und trifft in der zweiten Runde auf den topgesetzten Novak Djokovic. Die Sympathien des Publikums dürften dabei Nadal gehören. Der Spanier, mit 14 Triumphen French-Open-Rekordsieger, wurde in Roland Garros bereits gegen Fucsovics permanent mit lautstarken „Rafa, Rafa“-Rufen gefeiert.

Im zweiten Satz kam Nadal nach einem 2:5-Rückstand wieder heran, musste bei eigenem Aufschlag aber noch den Satzausgleich hinnehmen. Im dritten Durchgang gelang dem 38-jährigen Spanier, der auch im Doppel gemeinsam mit Jungstar Carlos Alcaraz antritt, das entscheidende Break zum 3:2.

Nadal hatte seinen rechten Oberschenkel bandagiert. Hinter seinem Einzelstart war wegen der Blessur bis zuletzt ein kleines Fragezeichen gestanden. 14 seiner 22 Grand-Slam-Titel hat Nadal in Paris gewonnen. Bei Olympia hat er bisher zwei Goldmedaillen erobert – 2008 im Einzel und 2016 im Doppel.

(APA) / Bild: GEPA