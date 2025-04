„Wollten nur verteidigen“ – Vázquez übt nach Real-Aus Kritik an Arsenals Spielweise

Real Madrid musste sich nach der 1:2-Niederlage im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Arsenal mit einem Gesamtscore von 1:5 aus der UEFA Champions League verabschieden. Flügelspieler Lucas Vázquez sparte nach dem Ausscheiden nicht mit Kritik.

Die „Königlichen“ standen am Mittwochabend im heimischen Bernabéu vor einer schier unlösbaren Aufgabe: Ein 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel musste gegen die formstarken Engländer aufgeholt werden. Trotz großer Ankündigungen im Vorfeld war Arsenal erneut die bessere Mannschaft. Tore von Bukayo Saka und Gabriel Martinelli besiegelten den 2:1-Auswärtssieg, Real gelang nur der zwischenzeitliche Ausgleich durch Vinícius Júnior.

Arsenal steht damit im Halbfinale und trifft dort auf Paris Saint-Germain. Auf der anderen Seite des Turnierbaums trifft der FC Barcelona auf Inter Mailand, das zuvor den FC Bayern ausgeschaltet hatte.

Nach dem Spiel zeigte sich Vázquez enttäuscht: „Das ist ein schwieriger Moment. Wir haben es versucht, aber es war ein kompliziertes Spiel. Wir hatten nicht die Chancen, die wir uns gewünscht hätten“, sagte er gegenüber Movistar+. Besonders kritisch sah er die Spielweise von Arsenal: „Sie sind nur zum Verteidigen gekommen. In der ersten Halbzeit haben sie fast nichts gemacht. Erst in der zweiten, als wir Druck gemacht haben, sind sie zum Erfolg gekommen“.

Vazquez: „Wir haben in dieser Saison noch große Ziele“

Trotz der Enttäuschung richtete Vázquez aufmunternde Worte an die Fans: „Danke für die unglaubliche Stimmung. Real Madrid kommt immer zurück. Noch ist nichts verloren – wir haben in dieser Saison noch große Ziele.“

Tatsächlich hat Real Madrid weiterhin Chancen auf Titel: In der Liga liegt das Team vier Punkte hinter dem FC Barcelona, es sind noch sieben Spiele zu absolvieren. Außerdem steht das Finale der Copa del Rey an – ebenfalls gegen die Katalanen. Am Sonntagabend geht es für Real in der Liga gegen Athletic Bilbao weiter.

Beitragsbild: Imago