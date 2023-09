Sieben Spiele, sieben Tore: Hosiner „wäre bereit“ für die Austria-Kampfmannschaft

Bei Philipp Hosiner läuft es Moment richtig gut. Der Stürmer der Young Violets hält nach sieben Saisonspielen in der Regionalliga Ost bei ebenso vielen Treffern. Alleine in den letzten beiden Partien erzielte er insgesamt fünf Tore. Beim 4:1-Auswärtserfolg gegen den FavAC am vergangenen Freitag steuerte der 34-Jährige zwei Treffer bei. Nach dem Spiel äußerte sich der 34-Jährige im Interview bei den Kollegen von platzverweis.at.

Der Kapitän würde in der Austria-Kampfmannschaft jederzeit auflaufen, auch wenn er seine Hauptaufgabe woanders sieht: „Ich würde auf jeden Fall nicht ‚Nein‘ sagen. Wenn ich für die Austria am Platz stehe, will ich immer gewinnen und immer Tore erzielen – egal ob das in der Regionalliga oder in der Bundesliga ist. Sollte sich irgendwie die Situation ergeben, wäre ich natürlich bereit. Aber mein Hauptziel ist, den Jungs (Anm. Young Violets) zu helfen, sie auszubilden und an die Kampfmannschaft heranzuführen“.

Die Veilchen stehen in der ADMIRAL Bundesliga derzeit auf dem zehnten Tabellenplatz. Am gestrigen Sonntag gab es in der 7. Runde eine 1:2-Niederlage beim TSV Hartberg. Von den bisher fünf erzielten Treffern war Andreas Gruber vier Mal der Torschütze.

Beitragsbild: Video platzverweis.at