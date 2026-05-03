Sieg bei Aston Villa: Tottenham verlässt Abstiegsränge

Der abstiegsbedrohte Premier-League-Riese Tottenham Hotspur wehrt sich gegen den Gang in die englische Championship.

Am Sonntagabend siegte das Team von Teammanager Roberto de Zerbi überraschend 2:1 (2:0) beim Champions-League-Aspiranten Aston Villa und steht erstmals seit einem Monat wieder auf einem Nichtabstiegsplatz. Vor allem dank einer starken ersten Hälfte ist Tottenham nun seit drei Spielen in Serie ungeschlagen, es war der zweite Sieg in Serie. ÖFB-Teamspieler Kevin Danso spielte für Tottenham durch.

Drei Spieltage vor dem Saisonende haben die Spurs, die gegen den ersten Abstieg seit 1977 ankämpfen, 37 Punkte auf dem Konto – und damit einen mehr als der Tabellen-18. West Ham United. Der FC Burnley und Schlusslicht Wolverhampton Wanderers sind bereits abgestiegen.

Gallagher und Richarlison treffen für Tottenham

Conor Gallagher (12.) und der brasilianische Stürmer Richarlison (25.) brachten die Spurs früh auf die Siegerstraße. In der zweiten Halbzeit konzentrierten sich die Gäste zunehmend auf die Defensive. Der Anschluss durch Emiliano Buendia für Aston Villa kam zu spät (90.+6).

(SID) / Bild: Imago