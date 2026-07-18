Sieg bei Rhein Fire: Vikings bleiben in ALFE makellos

Die Vienna Vikings bleiben in der American-Football-Liga AFLE makellos. Mit einem 28:16 (12:9) im Spitzenspiel bei Rhein Fire am Samstag in Duisburg siegten die Wiener im achten Spiel der Saison zum achten Mal. Weiter geht es für das Team um Quarterback Ben Holmes am kommenden Wochenende erneut auswärts bei den noch sieglosen Firenze Red Lions.

Die Raiders Tirol gewannen in der European Football Alliance ebenfalls in Deutschland. Die Tiroler schlugen Frankfurt Galaxy 61:41 (40:21) und holten damit nach davor sieben Niederlagen ihren ersten Erfolg in der Meisterschaft.