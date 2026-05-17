Sieg bei Sturm: Austria-Frauen steuern auf Double zu

Die Fußballerinnen der Wiener Austria steuern unbeirrt auf das heimische Double zu.

Die Mannschaft von Trainer Stefan Kenesei gewann am Sonntag in der 32. Runde der Frauen-Bundesliga bei Sturm Graz mit 2:1 und könnte drei Tage nach dem Cup- auch den ersten Meistertitel der Clubgeschichte folgen lassen. Voraussetzung dafür ist eine Niederlage von Titelverteidiger SKN St. Pölten am Nachmittag bei Red Bull Salzburg.

Modesta Uka via Freistoß (6.) und Kapitänin Carina Wenninger nach einer sehenswerten Corner-Variante (61.) hatten die „Veilchen“ 2:0 in Führung gebracht. Den Grazerinnen gelang in der Nachspielzeit durch Laura Lillholm Petersen (91.) nur noch Ergebniskosmetik. Die Austria hat in der Meistergruppe bei noch zwei ausstehenden Runden vorerst sieben Punkte Vorsprung auf St. Pölten, das die Meisterparty der Konkurrentinnen aus Wien aber zumindest noch verzögern kann.

(APA) / Bild: GEPA