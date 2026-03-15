Sieg gegen Aston Villa: ManUnited sichert Platz drei ab
Manchester United hat Platz im Kampf um Platz drei in der Premier League am Sonntag einen wichtigen 3:1-Heimerfolg über Aston Villa gefeiert.
Casemiro (53.), Matheus Cunha (71.) und Ex-Salzburger Benjamin Sesko (81.) sorgten für einen klaren Sieg, mit dem United den Abstand auf die viertplatzierten Villans auf drei Punkte erhöhte.
Crystal Palace von Trainer Oliver Glasner blieb indes mit einem Heim-0:0 gegen Leeds in der unteren Tabellenhälfte hängen.
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(APA)/Bild: Imago