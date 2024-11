Sieg gegen Austria Lustenau: Vienna vorerst auf Platz zwei

Schwarz-Weiß Bregenz hat in der 2. Fußball-Liga die zweite Saisonniederlage kassiert. Die Vorarlberger verloren am Freitagabend das Heimspiel gegen den SKN St. Pölten deutlich mit 0:4 (0:1) und verpassten damit die Chance, Spitzenreiter Admira auf vorerst zwei Zähler näher zu rücken. Die Vienna entschied das Abendspiel gegen Austria Lustenau mit 3:0 (2:0) für sich und schob sich vorerst auf den zweiten Platz vor.

Kapfenberg musste sich mit einem 1:1 (1:0) bei Nachzügler SV Stripfing begnügen. Der Cup-Viertelfinalist gab die „Rote Laterne“ damit an den SV Horn ab. Die Waldviertler unterlagen daheim dem FAC mit 0:2 (0:2). Einen deutlichen Erfolg holte der SKU Amstetten mit einem 5:0 (2:0) gegen den Drittletzten SV Lafnitz.

St. Pölten ging durch einen platzierten Abschluss von Elijah Just (12.) früh in Führung. Nach einer ansonsten wenig aufregenden ersten Halbzeit erspielten sich beide Teams nach Seitenwechsel Chancen, verwerten konnten diese nur die Niederösterreicher. Stefan Thesker (64.) per Kopf nach einem Freistoß und Ramiz Harakate (68.) gelang ein klassischer Doppelschlag für die „Wölfe“.

Für Schwarz-Weiß kam es noch schlimmer. Claudy M’Buyi (84.) zog aus abseitsverdächtiger Position alleine Richtung Franco Flückiger und legte zum 4:0 nach. Es war der vierte Auswärtssieg in Folge für den SKN, der in der Tabelle dennoch nur auf dem elften Rang zu finden ist. Schwarz-Weiß hatte zuletzt am 23. August gegen die Admira eine Niederlage kassiert.

Die Vienna jubelte zum vierten Mal en suite und schob sich in der Tabelle weiter nach vorne. Für Lustenau war die zweite Saisonniederlage auch die zweite in Folge. Der Erfolg der Wiener auf der Hohen Warte war hochverdient. Kelvin Boateng brachte die Wiener mit einem Doppelpack (6., 24.) in der ersten halben Stunde voran, Gontie Diomandé (88.) besorgte den Endstand. Die weiter zehnplatzierten Vorarlberger präsentierten sich harmlos und in der Defensive verwundbar.

Kapfenberg ließ beim vormaligen Schlusslicht zwei Punkte liegen und verpasste damit den Einzug in die Top-Ränge. Alexander Hofleitner traf in Wien-Favoriten mit seinem siebenten Saisontor zwar schon in der 9. Minute für den Favoriten, danach waren jedoch die Stripfinger die aktivere Elf. Kapfenberg tat nur das Nötigste – und wurde bestraft. Der zehn Minuten davor eingewechselte Marco Hausjell schraubte sich in der 84. Minute nach einer Hereingabe von rechts hoch und verwertete per Kopf.

Amstetten holte einen klaren Heimsieg. Felix Köchl (29.) traf zunächst nach einem Einwurf, ehe Yannick Oberleitner (36.) nach einem Eckball abstaubte. Jannik Wanner (62.) gelang in der zweiten Halbzeit gegen zunächst verbesserte Lafnitzer die endgültige Entscheidung zugunsten der Hausherren. Die eingewechselten Jesaja Herrmann (77.) und Daniel Scharner (83.) sorgten noch für ein SKU-Schützenfest.

Der FAC ging in Horn durch einen abgefälschten Fernschuss von Kapitän Mirnes Becirovic (32.) in Führung. Horns Erion Aliji (33.) sah nach einem Trikotvergehen kurz darauf Gelb-Rot. Gegen dezimierte Waldviertler gelang Flavio dos Santos unmittelbar vor dem Pausenpfiff das 2:0, dabei blieb es.

