Sieg gegen Brentford: Manchester United vor CL-Rückkehr

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United steht unmittelbar vor seiner Rückkehr in die Champions League.

Nach ihrem 2:1 (2:0) gegen den FC Brentford haben die Red Devils auf dem dritten von fünf Königsklassen-Plätzen vor den vier letzten Premier-League-Runden elf Punkte Vorsprung auf den Tabellensechsten Brighton & Hove Albion.

Casemiro (11.) und der ehemalige Leipziger Benjamin Sesko (43.) sorgten beim elften Heimsieg der Saison für die Mannschaft von Teammanager Michael Carrick schon vor der Pause für einen beruhigenden Vorsprung. Brentfords Anschlusstor durch Mathias Jensen (87.) kam zu spät. Ins Titelrennen kann ManUnited, das im Vorjahr nur Rang 15 belegt hatte, bei zwölf Punkten Rückstand auf den Londoner Spitzenreiter FC Arsenal praktisch nicht mehr eingreifen.

(SID) / Bild: Imago