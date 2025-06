Sieg gegen Djokovic: Sinner folgt Alcaraz ins French-Open-Finale

Die French Open enden mit einem spektakulären Finalgipfel, die beiden besten Spieler der Welt kämpfen um die Krone im Sandplatz-Tennis. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner beendete im Halbfinale von Roland Garros Novak Djokovics Traum vom 25. Grand-Slam-Triumph in drei engen Sätzen und trifft im großen Endspiel am Sonntag auf Titelverteidiger Carlos Alcaraz, dessen Gegner Lorenzo Musetti im vierten Satz aufgab.

Der Italiener Sinner bleibt zwar im Turnier ohne Satzverlust, musste aber gegen den großartig kämpfenden Serben harte Arbeit leisten. Sinner setzte sich auf dem Court Philippe Chatrier nach 3:16 Stunden 6:4, 7:5, 7:6 (7:3) gegen Grand-Slam-Rekordsieger Djokovic durch, der im Viertelfinale Alexander Zverev besiegt hatte.

Alcaraz (Spanien) hatte zuvor am Freitag gegen Sinners Landsmann Musetti zwei Sätze lang mächtig kämpfen müssen, beim Stand von 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0 war dann aber wegen einer Beinverletzung Musettis vorzeitig Schluss.

Am Sonntag (15.00 Uhr) treffen Sinner und Alcaraz erstmals in einem Grand-Slam-Endspiel aufeinander. Sinner erhält damit die Gelegenheit zur Revanche für die Fünfsatz-Niederlage im Halbfinale 2024. In Paris stand er zuvor noch nie im Endspiel.

Djokovic auf Augenhöhe mit Sinner

Im Duell der Generationen ging der 38 Jahre alte Djokovic über die gesamte Distanz das Tempo des 14 Jahre jüngeren Sinner mit. Djokovic, der sein Profidebüt gefeiert hatte, als der Südtiroler zwei Jahre alt war, versuchte es wie gegen Zverev mit Stopps, das klappte aber diesmal nicht nach Wunsch.

Nach verlorenem Aufschlag zum 2:3 war der erste Satz bald weg, weil Sinner bei eigenem Service wenig zuließ. Djokovic versuchte alles, am Anfang des zweiten Durchgangs riss er mit tollen Aktionen die Fans von den Sitzen. Der dreimalige Paris-Champion hatte im zweiten und dritten Satz durchaus seine Chancen, obwohl er sich an Hüfte und Oberschenkel behandeln ließ.

Im dritten Satz hatte Djokovic drei Satzbälle. Doch Sinner blieb in den entscheidenden Situationen eiskalt und feierte seinen vierten Sieg in Folge gegen Djokovic.

